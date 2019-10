Omzetdaling voor RoodMicrotec

Gepubliceerd op | Views: 981

DEVENTER (AFN) - RoodMicrotec heeft de omzet in de eerste negen maanden van het jaar met 6 procent zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam donderdag naar voren uit een handelsbericht van de toeleverancier aan de chipindustrie. Daarin werden geen concrete cijfers gegeven.

De daling van de opbrengsten is volgens Rood in lijn met de verwachtingen en het gevolg van de wereldwijde marktsituatie en ontwikkelingen in de halfgeleiderindustrie. De waarde van het orderboek bleef wel stijgen. Het bedrijf wijst dat toe aan een belangrijke prestatie-indicator, de zogeheten book-to-bill ratio die groter is dan één.

De onderneming wil verder KPMG Accountants als accountant benoemen. Dat zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens een buitengewone vergadering op 26 november.

Rood voorziet verder de komende jaren een aanhoudende omzetgroei te kunnen rapporteren, zo liet het weten. Verder moet het nettoresultaat elk jaar beter worden. "Met een minder sterk groeiende economie en geopolitieke onzekerheid zal de omzet in 2020 naar verwachting tussen de 16 miljoen euro en de 18 miljoen euro uitkomen.