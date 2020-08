Aandacht voor banken op lichtgroen Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.118 | Onderwerpen: banken

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Veel aandacht gaat uit naar financiële fondsen, nadat superbeleggers Warren Buffett via zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway zijn belangen in fondsen als Goldman Sachs, JPMorgan en Wells Fargo verkleinde of in zijn geheel afbouwde.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 27.946 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 3384 punten en de techgraadmeter Nasdaq dikte 0,7 procent aan tot 11.094 punten. De politieke impasse over een nieuw crisissteunpakket van de Amerikaanse overheid zorgde voor enige terughoudendheid bij beleggers.

Goldman Sachs verloor 1,1 procent aan beurswaarde. Buffett verkocht in het afgelopen kwartaal zijn volledige belang in het fonds. De belangen in Wells Fargo (min 0,8 procent) en JPMorgan (min 0,4 procent) werden verder flink teruggeschroefd. Ook deed Buffett al zijn aandelen olieproducent Occidental Petroleum (min 2,9 procent) van de hand. Tegenover de verkoop van aandelen, stond de aankoop van aandelen van Barrick Gold. De goudproducent won ruim 10 procent aan waarde.

VS en China

Door de oplopende spanningen tussen de VS en China staan Chinese bedrijven met een notering in New York extra in de schijnwerpers. Webwinkel JD.com won 3,3 procent na cijfers. Dat het bedrijf beter dan verwacht presteerde komt onder meer doordat China snel lijkt te zijn hersteld van de coronacrisis.

Ook techreus Apple, dat 0,4 procent won, blijft de aandacht op zich gericht houden. De iPhonemaker is qua beurswaarde bijna 2 biljoen dollar waard.