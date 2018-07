Derivatenkwestie bij ABN en Rabo duurt voort

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO en Rabobank hebben opnieuw vertraging opgelopen bij de afwikkeling van de affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in alweer het derde voortgangsrapport over de kwestie.

Volgens de toezichthouder blijkt het uitvoeren van de compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers lastiger dan de banken zelf hadden ingeschat. Ze hebben voor het beoordelen van de soms zeer complexe dossiers bijvoorbeeld extra gespecialiseerde medewerkers nodig, en die zijn maar beperkt beschikbaar.

In 2016 gingen in totaal zes banken akkoord met een grote compensatieregeling, omdat ze in het verleden ondernemers met veel te ingewikkelde financiële producten hebben opgescheept. Inmiddels hebben twee andere banken hun zaakjes wel weer op orde en nog twee andere financiële concerns verwachten al hun klanten voor het einde van het jaar een compensatievoorstel te sturen.