Renewi verkoopt Canadese activiteiten

MILTON KEYNES (AFN) - Afvalverwerker Renewi heeft zijn Canadese activiteiten van de hand gedaan. Het Brits-Nederlandse fusiebedrijf, dat is voortgekomen uit Shanks en Van Gansewinkel, verkoopt de Canadese tak aan het Nederlandse investeringsfonds Convent Capital. Dat betaalt er circa 72 miljoen euro voor.

Renewi krijgt de overnamesom in delen, te beginnen met een eerste betaling van circa 56 miljoen euro. De volledige overname wordt naar verwachting in september afgerond. Diverse gemeenten in Canada moeten nog hun goedkeuring geven voor de overname.

Door de verkoop vereenvoudigt de structuur van Renewi en verbetert de verhouding tussen eigen vermogen en schulden op de balans. Renewi heeft een beursnotering in Londen, maar wil later dit jaar ook naar de Amsterdamse beurs.