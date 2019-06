'Positieve opening voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.803

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent maandag naar verwachting licht hoger. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk met kleine winsten beginnen, na de koersverliezen van afgelopen vrijdag. Naast de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China gaat de aandacht deze week uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed).

Op Beursplein 5 staat ABN AMRO in het nieuws. Topman Kees van Dijkhuizen verlaat de bank. Zijn huidige termijn duurt tot 12 april volgend jaar en hij wil die termijn niet verlengen. Zijn opvolger hoeft niet per se vanuit ABN te komen. Volgens De Telegraaf schermt ING zijn kroonprins Steven van Rijswijk af om te voorkomen dat de concurrent die als nieuwe topman headhunt.

De aandacht gaat ook uit naar OCI. De in Amsterdam genoteerde kunstmestproducent brengt zijn kunstmestactiviteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika onder in een samenwerkingsverband met staatsoliebedrijf Adnoc uit Abu Dhabi. OCI krijgt 58 procent van de op te richten joint venture in handen en Adnoc de overige 42 procent.

Omvangrijke reorganisatie

Investeringsmaatschappij HAL Holding liet weten het belang in webwinkelbedrijf Coolblue te hebben vergroot van ruim 30 procent naar 49 procent. HAL kocht de aandelen van twee van de drie oprichters van Coolblue. De overige aandelen Coolblue zijn in handen van oprichter en topman Pieter Zwart en van het management.

In Frankfurt staat Deutsche Bank in de belangstelling. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times gaat de grootste bank van Duitsland een zogeheten 'bad bank' opzetten voor wel 50 miljard euro aan bezittingen die als erg risicovol worden beschouwd. Het plan maakt naar verluidt onderdeel uit van een omvangrijke reorganisatie die topman Christian Sewing van Deutsche Bank voor ogen heeft.

Vrijdag lager gesloten

De Europese luchtvaartsector staat ook in de schijnwerpers. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft de verwachtingen voor het lopende boekjaar verlaagd, als gevolg van zwakke ticketverkopen in Europa.

De Europese beurzen sloten vrijdag lager. De AEX-index daalde 0,5 procent tot 553,24 punten en de MidKap zakte 0,7 procent tot 773,68 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. Ook Wall Street ging met verlies het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 26.089,61 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,5 procent.

De euro was 1,1213 dollar waard, tegen 1,1215 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 52,61 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 62,19 dollar per vat.