Huizenbouw in VS groeit weer

Gepubliceerd op | Views: 54 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De aanbouw van nieuwe huizen in de Verenigde Staten is in maart gestegen. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Handel vrijdag. In de voorgaande maand was er nog een daling te zien.

Het bouwtempo ging vorige maand met 1,9 procent omhoog ten opzichte van februari, naar 1,3 miljoen nieuwe huizen op jaarbasis. In februari was er nog een daling van een herziene 3,3 procent. Economen rekenden in doorsnee op een toename met 2,5 procent.

Het aantal verstrekte bouwvergunningen steeg in maart met 2,5 procent op maandbasis.