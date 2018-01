Royal Delft mag pannen- en bestektak verkopen

Gepubliceerd op | Views: 342

DELFT (AFN) - Aandeelhouders van Royal Delft, voorheen Porceleyne Fles, hebben in meerderheid ingestemd met de voorgenomen verkoop van pannenmaker BK Cookware en bestekfabrikant Koninklijke Van Kempen & Begeer. Het was het enige punt op de agenda van de vergadering woensdag.

Royal Delft is sinds 1653 producent van Delfts Blauw aardewerk. Doel van de onderneming is dat culturele erfgoed voor Nederland in stand te houden. Omwille van de schaalgrootte werd het assortiment de afgelopen jaren uitgebreid door middel van overnames in het huishoudelijke segment.

Die nieuwe onderdelen kampen de laatste tijd evenwel met felle concurrentie, die zij slechts met forse investeringen het hoofd kunnen bieden. Royal Delft steekt dat geld liever in Delfts Blauw.

Royal Delft probeert de komende periode om overeenstemming te bereiken over de verkoop van de bestek- en pannendochters met het Belgische The Cookware Company.