'Wall Street opent met verliezen'

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York beginnen vrijdag naar verwachting met verliezen aan de laatste handelssessie van de week. De hoop op een snelle handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China lijkt te vervagen na opmerkingen van de Amerikaanse minister van Handel. Verder drukken de recente resultaten van chipbedrijf Nvidia het sentiment.

Washington is nog altijd van plan in januari importheffingen op Chinese goederen te verhogen, zei minister van Handel Wilbur Ross. De ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping op de aanstaande G20-top zal naar alle waarschijnlijkheid niet tot een doorbraak in het handelsconflict leiden, temperde hij verder de verwachtingen.

Op politiek vlak wordt verder met een schuin oog gekeken naar de brexitperikelen in het Verenigd Koninkrijk en de irritaties tussen Rome en Brussel rond de Italiaanse staatsbegroting.

Chips

Chipbedrijf Nvidia gaat mogelijk een zware handelsdag tegemoet. Het concern kwam donderdag nabeurs met prognoses voor het lopende kwartaal die veel lager waren dan verwacht, mede door een sterk afgenomen vraag naar chips voor het delven van cryptomunten. Mogelijk bewegen branchegenoten ook op dit nieuws.

Viacom kwam vrijdag eveneens met cijfers naar buiten. Het film- en televisiebedrijf boekte in het afgelopen kwartaal een hogere omzet dan analisten hadden verwacht, mede geholpen door goede resultaten van filmstudio Paramount. De nettowinst viel daarentegen lager uit.

Overname

Er was ook overnamenieuws. Het Canadese technologiebedrijf Blackberry, dat ook een notering heeft in New York, wil digitaal beveiliger Cylance inlijven. Blackberry wil de kennis en kunde van dat bedrijf gebruiken voor zijn bedrijfstak QNX, die onder meer technologie voor elektrische auto's ontwikkelt. Het geplaagde conglomeraat General Electric verkocht een leaseportefeuille voor medische apparatuur voor 1,5 miljard dollar.

Op macro-economisch vlak verwerken beleggers gegevens over de industriële productie in de Verenigde Staten.

Donderdag sloten de Amerikaanse aandelenbeurzen met duidelijke winsten. De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent hoger op 25.289,27 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 2730,20 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde 1,7 procent in de plus op 7259,03 punten.