'TomTom in schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal dinsdag waarschijnlijk vrijwel vlak openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te beginnen na het negatieve slot op Wall Street. Op het Damrak opende TomTom de boeken.

De navigatiedienstverlener is positiever gestemd over de financiële prestaties dit jaar. Het bedrijf verhoogde bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers zowel de winst- als de omzetverwachting. Recent afgesloten overeenkomsten met automakers als Peugeot-moeder PSA en BMW helpen het bedrijf vooruit, aldus topman Harold Goddijn.

Binnen ABN AMRO zijn zorgen ontstaan nu de Nederlandse staat voorlopig een punt heeft gezet achter de afbouw van het belang in de genationaliseerde bank. Den Haag wil niet vertellen waarom de verkoop nu al ruim een jaar stilligt, meldt De Telegraaf. Bijna drie jaar na de beursgang bedraagt het overheidsbelang nog altijd 56 procent.

Gepositioneerd

Ook Altice Europe staat in het nieuws. Volgens de Franse krant Les Echos zijn de Amerikaanse durfkapitalist KKR, de Australische bank Macquarie en het Franse Mirova het best gepositioneerd om mee te doen aan de uitrol van een glasvezelnetwerk in Frankrijk door het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern.

Unibail-Rodamco-Westfield heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van het kantoorgebouw Tour Ariane in La Defense, het zakendistrict van Parijs. Volgens het vastgoedbedrijf is met de deal een nettoprijs van 464,9 miljoen euro gemoeid. Het bedrijf had eerder al aangegeven voor 3 miljard euro aan bezittingen te gaan verkopen.

Supermarktverkoop

Groothandelsbedrijf Sligro schrapt ongeveer 200 van de 900 banen op zijn hoofdkantoor in Veghel vanwege de verkoop van de supermarkten van EMTÉ. Voor de afvloeiing van personeel is 16 miljoen euro gereserveerd.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend hoger. De AEX-index steeg 0,4 procent tot 518,36 punten en de MidKap daalde 0,6 procent tot 730,23 punten. Londen en Frankfurt stegen tot 0,8 procent. Parijs sloot nagenoeg onveranderd. Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.250,55 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent.

De euro was 1,1571 dollar waard, tegen 1,1589 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 71,68 dollar. Brentolie stond nagenoeg vlak op 80,80 dollar per vat.