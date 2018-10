Gepubliceerd op | Views: 1.590

AMSTERDAM (AFN) - Binnen ABN AMRO zijn zorgen ontstaan nu de Nederlandse staat voorlopig een punt heeft gezet achter de afbouw van het belang in de genationaliseerde bank. Den Haag wil niet vertellen waarom de verkoop nu al ruim een jaar stilligt. Dat schrijft De Telegraaf.

,,Pas als er na de publicatie van de halfjaarcijfers geen nieuw pakket aandeelcertificaten naar de beurs is gebracht, gaan we ons grote zorgen maken'', merkte een hooggeplaatste ABN’er voor de zomer nog op in de wandelgangen van de bank. Op dat moment zat ABN nog midden in de storm van het plotselinge vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk. Inmiddels is de rust teruggekeerd, maar heerste er een pijnlijke Haagse stilte over de verdere afbouw van het staatsbelang.

Het laatste plukje aandelen ABN dat naar de beurs werd gebracht, stamt van september 2017. Bijna drie jaar nadat de eerste aandelen van de in 2008 genationaliseerde bank naar de beurs werden verkocht, staat het overheidsbelang nog altijd op 56 procent. En dat terwijl het kabinet-Rutte III een jaar geleden in het regeerakkoord benadrukte dat ABN ,,zo snel als verantwoord mogelijk is, volledig naar de markt moet worden gebracht''. Dit in het kader van ,,voldoende eerlijke concurrentie in de financiële sector''.