Moederbedrijf Zara boekt winst

MADRID (AFN/RTR) - Het Spaanse kledingconcern Inditex, moederbedrijf van bekende ketens als Zara, Bershka en Pull & Bear, heeft in de tweede kwartaal winst geboekt. Bijna alle filialen van de onderneming waren in de meetperiode weer open.

In het eerste kwartaal, van februari tot en met eind maart, bleven veel winkels nog dicht, door lockdownmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoewel er nog beperkingen zijn op een aantal plekken, is 98 procent van de filialen inmiddels weer open, liet de onderneming in een handelsbericht weten.

Inditex behaalde een winst van 214 miljoen euro in de periode tussen mei en eind juli. Dat was in het eerste kwartaal nog een verlies van 409 miljoen euro, het eerste negatieve resultaat op kwartaalbasis sinds Inditex twee decennia geleden een beursnotering kreeg.

Herstel

Concreet werd in de eerste helft van 2020 een min van 195 miljoen euro in de boeken gezet. Maar als een voorziening van honderden miljoenen voor het digitaliseren van winkels uit de cijfers wordt gehouden, was er sprake van een halfjaarwinst van 39 miljoen euro.

Wel blijven de opbrengsten nog flink achter, omdat klanten door zorgen over corona winkelcentra blijven mijden. Maar ook daar is herstel ingezet. Zo lag de omzet in het eerste kwartaal 44 procent lager dan een jaar terug en in het tweede kwartaal 31 procent. De halfjaaromzet van Inditex kwam uit op iets meer dan 8 miljard euro. Online doet de onderneming overigens goede zaken. Zo werd in de verslagperiode de grens van 1 miljoen orders op één dag gebroken.