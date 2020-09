Techbedrijf Snowflake staat voor een van grootste beursgangen VS

Gepubliceerd op | Views: 742 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse ontwikkelaar van cloudsoftware Snowflake haalt met zijn beursgang deze week bijna 3,4 miljard dollar op. De onderneming tekent daarmee voor de tot dusver grootste beursgang in de Verenigde Staten dit jaar voor een werkmaatschappij.

Snowflake is in 2012 opgericht en levert onder andere opslagsystemen voor data uit verschillende bronnen die snelle analyse mogelijk maken. Met die activiteiten is het Californische bedrijf een van de zeldzame techbedrijven die kunnen concurreren met Amazon.

Bij de beursgang krijgen de 28 miljoen aandelen die Snowflake uitgeeft een prijs van 120 dollar per stuk. Dat is hoger dan aanvankelijk geraamd, want het Snowflake gaf eerder te kennen dat de stukken voor een prijs tussen de 100 en 110 dollar per stuk zouden worden verhandeld.

Snowflake boekte vorig jaar een omzet van 264,7 miljoen dollar, wat 174 procent meer was dan een jaar eerder. Het bedrijf krijgt met de beursgang een waarde van ruim 33 miljard dollar toegedicht. Bij een investeringsronde in februari was het softwareconcern nog 12,4 miljard dollar waard. Het is de op één na grootste beursgang van 2020, na die van een speciaal investeringsvehikel van miljardair Bill Ackman.