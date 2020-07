'Vrijdag besluit eBay rond koper advertentietak'

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: koper

SAN JOSE (AFN/BLOOMBERG) - Het bestuur van de Amerikaanse internethandelaar eBay komt vrijdag bijeen om een besluit te nemen over de koper van zijn advertentietak, waar onder meer het Nederlandse Marktplaats deel van is. Dat meldden ingewijden aan persbureau Reuters. De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus zou koploper in de overnamestrijd voor de advertentietak zijn.

De verkoop zou wel 10 miljard dollar kunnen opleveren voor eBay. Naar verluidt wil het bedrijf dan volgende week exclusieve gesprekken aangaan met de beoogde koper.

Prosus heeft volgens bronnen concurrentie van twee andere gegadigden bij de overnamestrijd. De ene is een consortium van investeerders Blackstone, Permira en Hellman & Friedman. De andere is de Noorse onlinemarktplaats Adevinta. Door de grote financiële slagkracht van Prosus, dat zo'n 7 miljard dollar op de bank heeft en kan rekenen op flinke kredietlijnen van banken, wordt het van oorsprong Zuid-Afrikaanse bedrijf echter gezien als favoriet.

Het kan de grootste overname voor Prosus ooit worden. Het bedrijf verloor eerder dit jaar definitief de strijd om de Britse maaltijdbezorger Just Eat van het Nederlandse Takeaway.