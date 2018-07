'OCI staat voor winstgroei'

Gepubliceerd op | Views: 557

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Kunstmestfabrikant OCI kan zijn winst de komende tijd verhogen. Die verwachting spreken analisten van Kempen uit, die veel geldgenererend vermogen zien. Kempen gaat het in Amsterdam genoteerde bedrijf volgen met een koopadvies.

OCI loopt weinig risico met contracten en wisselkoerseffecten vanwege de verkopen in ontwikkelde landen, voorzien de marktvorsers van Kempen. De productie is daarnaast goed verspreid over de wereld. Een herstel van de kunstmestprijzen biedt daarbij grote kansen voor OCI.

Kempen geeft OCI een buy-advies met een koersdoel van 34 euro. Het aandeel stond maandag rond 12.50 uur 3 procent hoger op 23,40 euro.