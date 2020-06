'Luchtvaart heeft ook deze winter nog steun nodig'

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: luchtvaart

GENÈVE (AFN) - Luchtvaartmaatschappijen hebben nog veel langer steun nodig. Er wordt deze zomer namelijk nauwelijks iets verdiend en dus kan ook geen buffer voor de traditioneel magere wintermaanden op worden gebouwd. Dat zegt brancheorganisatie IATA die eerder al voorspelde dat de wereldwijde luchtvaartbranche ruim 84 miljard dollar verlies lijdt dit jaar.

IATA roept overheden op om luchtvaartmaatschappijen langer vrijstellingen te geven voor het niet gebruiken van landingsrechten. Ook moet er meer steun worden gegeven die niet zorgt voor hogere schulden. Die zijn namelijk de afgelopen tijd al sterk gestegen. IATA wijst bijvoorbeeld op de mogelijkheid van het kwijtschelden van luchthavenbelasting en bijdragen aan de kosten voor de luchtverkeersleiding. Ook kunnen overheden volgens de branchevereniging de loonsubsidies verlengen en langer uitstel verlenen voor het betalen van winstbelasting.

Deze maand lopen de boekingen wereldwijd 82 procent achter op vorig jaar juni. Bovendien boeken reizigers minder lang van tevoren, wat het voor maatschappijen moeilijker maakt om ver vooruit te plannen. Die voorzichtigheid bij reizigers blijkt ook uit onderzoek dat IATA liet uitvoeren. Minder dan de helft van de mensen wil binnen enkele maanden alweer met het vliegtuig. Ruim een derde geeft aan nog zeker een halfjaar te willen wachten.

"Steeds meer mensen nemen weer het vliegtuig. Dat is goed voor de economie", zegt IATA-directeur Alexandre de Juniac. "Maar we zijn nog lang niet op het niveau dat de situatie houdbaar is voor luchtvaartmaatschappijen. Overheden moeten uiterlijk eind juli toezeggingen doen om de sector zekerheid te geven."