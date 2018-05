Onzekerheid Korea deert Wall Street niet

Gepubliceerd op | Views: 364

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst gesloten. Beleggers leken zich niet te druk te maken om de kwestie rondom Noord-Korea, dat een geplande top met Zuid-Korea afzegde vanwege een militaire oefening. Het land dreigt ook de ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump af te blazen.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,3 procent op 24.768,93 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 2722,46 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij tot 7398,30 punten.

Winkelbedrijf Macy's opende de boeken. De warenhuisketen heeft in het eerste kwartaal van het jaar hogere resultaten behaald en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Het aandeel ging 10,8 procent omhoog.

Tesla

Automaker Tesla (plus 0,8 procent) maakte bekend dat de productie van de Model 3 langer wordt opgeschort om de nodige aanpassingen aan de productielijn te doen. De fabriek in Californië ligt daardoor nog zes dagen langer stil zodat eind juni 6000 voertuigen per week kunnen worden gemaakt.

Facebook (min 0,6 procent) stond weer in de belangstelling nu topman Mark Zuckerberg in het Europees Parlement uitleg gaat geven over het schandaal rond Cambridge Analytica. Zuckerberg verschijnt niet in het openbaar. Alleen de fractieleiders en de rapporteur van de Commissie Burgerlijke vrijheden zijn aanwezig

Zoetis

Producent van geneesmiddelen en vaccins voor dieren Zoetis neemt voor 2 miljard dollar Abaxis over, dat zich bezighoudt met apparatuur en technologie voor dierenartsen. Zoetis werd 0,2 procent minder waard, Abaxis won 16,2 procent.

Verder is de blik op de oliesector gericht. Energieagentschap IEA voorziet voor dit jaar een minder sterke wereldwijde vraag naar olie dan eerder gedacht omdat de hogere prijzen het verbruik afremmen. De olieprijzen hebben het hoogste niveau in drie jaar bereikt. Een vat Amerikaanse olie werd woensdag 0,3 procent duurder tot 71,50 dollar. Een vat Brent-olie ging voor 79,27 dollar van de hand, een stijging van 1,1 procent.

De euro was 1,1805 dollar waard. Bij het sluiten van de Europese beurzen was dat nog 1,1785 dollar.