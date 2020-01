Gemengd beeld bij slot Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 238 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De koersenborden op de Europese aandelenbeurzen lieten donderdag bij het slot een gemengd beeld zien. De belangrijkste graadmeters kwamen niet ver van hun plek. Beleggers leken het ondertekenen van de gedeeltelijke handelsdeal tussen de VS en China grotendeels ingeprijsd te hebben en richtten hun blik op bedrijfscijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent hoger op 612,06 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 935,10 punten. Frankfurt zakte een fractie, terwijl de beurs in Parijs 0,1 procent hoger eindigde. Londen noteerde een verlies van 0,4 procent.

Biotechnoloog Galapagos voerde de hoofdfondsen aan met een plus van 4,1 procent en bereikte zijn hoogste slotstand ooit. Telecomconcern KPN en chemicaliëndistributeur IMCD volgden met plussen van respectievelijk 1,6 en 1 procent. Akzo Nobel verloor juist 1,2 procent, na teleurstellende cijfers van branchegenoot PPG in de Verenigde Staten.

Randstad

Randstad sloot in de AEX de rij met een verlies van 1,4 procent, na een winstalarm bij de Britse detacheerder Hays. Die verloor zelf 3,4 procent op de beurs in Londen. Bij de kleinere fondsen op het Damrak gaf detacheringsbedrijf Brunel 1,2 procent prijs.

SnowWorld won 3,4 procent op de lokale markt. De uitbater van skihallen zag de omzet in het afgelopen boekjaar flink stijgen, mede dankzij overnames. Kaartenmaker AND was zonder duidelijke reden een opvallende stijger, met een winst van bijna 16 procent.

HelloFresh

De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh won 1,9 procent. Het bedrijf presenteerde beter dan verwachte omzetcijfers. In Londen dikte het concern AB Foods 4,2 procent aan na sterke kerstverkopen van zijn kledingketen Primark. De Britse uitgever Pearson raakte daarentegen bijna 9 procent kwijt na een tegenvallend handelsbericht.

De euro was 1,1131 dollar waard tegen 1,1158 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 58,80 dollar. Brentolie steeg 1,4 procent in prijs tot 64,89 dollar per vat.