'Hogere opening voor beurzen New York'

Gepubliceerd op | Views: 562

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag hoger te gaan openen. Daarmee zou worden voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder, toen het sentiment op Wall Street werd gesteund door de ondertekening van de gedeeltelijke handelsovereenkomst tussen China en de Verenigde Staten. Beleggers buigen zich verder opnieuw over een reeks bedrijfsresultaten en verschillende macro-economische gegevens, waaronder de Amerikaanse detailhandelsverkopen.

Met de ondertekening van de fase 1-handelsdeal door president Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He maakten de twee economische grootmachten een pas op de plaats in de handelsoorlog. Washington wil nu snel werk maken van de volgende ronde van onderhandelingen voor een vervolgakkoord.

De Amerikaanse winkelverkopen gingen in december met 0,3 procent omhoog op maandbasis, wat overeenkomt met de verwachtingen. Verder bleek dat de industriële bedrijvigheid rond de stad Philadelphia in januari veel sterker groeit dan een maand eerder toen nog sprake van duidelijke afzwakking. De wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS gingen onverwacht omlaag.

Morgan Stanley

Zakenbank Morgan Stanley staat een hogere opening te wachten, geholpen door beter dan verwachte kwartaalcijfers. De winst ging sterk omhoog dankzij goede prestaties bij de handel in obligaties en zakenbankieren. Ook branchegenoten Bank of New York Mellon en US Bancorp openden de boeken, net als beleggingsdienstverlener Charles Schwab.

Verfproducent PPG Industries lijkt met een behoorlijke min aan de handelsdag te gaan beginnen, na tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten. Gouddelver Barrick Gold gaf inzage in de productie in het afgelopen kwartaal. Aluminiumconcern Alcoa publiceerde kwartaalresultaten, net als juweliersketen Signet Jewelers.

Chipsector

Daarnaast kan de chipsector op Wall Street met fondsen als Micron Technology, Intel en Advanced Micro Devices (AMD) in beweging komen na sterke resultaten van het Taiwanese TSMC. TSMC behoort tot 's werelds grootste makers van smartphonechips voor bedrijven als Apple, Samsung en Huawei. De fabrikant van elektrische auto's Tesla gaat naar verwachting een lagere opening krijgen onder druk van een adviesverlaging door Morgan Stanley. Southwest Airlines verklaarde een langere periode niet meer op de inzet van de gewraakte 737 MAX-toestellen van Boeing te rekenen.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,3 procent hoger op 29.030,22 punten. Het was voor het eerst dat de toonaangevende index boven de 29.000 punten sloot. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3289,29 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent op 9258,70 punten.