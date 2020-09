AkzoNobel krijgt Boeing-certificaat in China

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: China, luchtvaart

DONGGUAN (AFN) - Verfreus AkzoNobel mag in China aan de slag met het coaten van Boeings. De Amerikaanse vliegtuigmaker heeft de coating die AkzoNobel gebruikt goedgekeurd.

De Aerodur 3001/3002-coating mag nu in China worden gemengd. Volgens Akzo is dit een belangrijke mijlpaal voor de productielocatie die in 2017 is geopend om specifiek de Noord- en Zuid-Aziatische luchtvaartmarkt te bedienen.

De Akzo-vestiging in Dongguan is sinds december 2001 geopend en begin 2017 is de Aerospace Coatings-faciliteit als uitbreiding toegevoegd.