GE: verhaal klokkenluider 'marktmanipulatie'

BOSTON (AFN/BLOOMBERG) - Industrieel conglomeraat General Electric (GE) noemt berichten van een klokkenluider dat het bedrijf financiële problemen onder de pet zou proberen te houden "pure marktmanipulatie". Het feit dat de Harry Markopolos zijn 170 pagina's tellende document niet voor een feitencheck bij GE heeft neergelegd voor publicatie toont volgens topman Larry Culp aan dat hij simpelweg niet uit was op de waarheid.

Volgens Markopolos heeft GE verplichtingen in zijn verzekeringsdivisie onderschat en investeringen in dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Baker Hughes niet goed verantwoord. Volgens de klokkenluider, die bekend is als een vroege klokkenluider over de mega-fraudezaak rond Bernard Madoff, moet GE zijn reserves bij de verzekeringstak met 18,5 miljard dollar verhogen.

Markopolos werkt voor een niet bij naam genoemd hedgefonds en zou profiteren van een daling van de waarde van het aandeel. Hij zou samen met zijn collega's ook azen op een klokkenluidersbonus door hun bevindingen bekend te maken aan toezichthouders.

GE benadrukt dat de financiële rapportages van de onderneming integer zijn. De onderneming stelt verder dat het niet in details kan treden, maar dat de beschuldigingen in de krant "volledig onjuist en misleidend" zijn.