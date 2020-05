IMCD koopt Chinese farmacietak Develing International

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: China

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD koopt de Chinese farmaceutische activiteiten van Develing International. Er is geen overnamebedrag naar buiten gebracht.

Develing International, met hoofdkantoor in Shanghai, is een Nederlands verkoop- en distributiebedrijf van hoogwaardige ingrediënten voor de voedings-, farmaceutische, chemische en diervoederindustrie in China en Vietnam.

De activiteiten die IMCD koopt zijn goed voor een jaaromzet van ongeveer 10 miljoen euro en zullen worden geïntegreerd in het bedrijfsonderdeel Pharma van IMCD China. Volgens IMCD zorgt de deal voor een aanvulling op het eigen productassortiment.