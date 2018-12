Onverwachte renteverhoging in Rusland

Gepubliceerd op | Views: 2.327 | Onderwerpen: rentebesluit, Rusland

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - De Russische centrale bank heeft vrijdag onverwacht het belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt verhoogd tot 7,75 procent. De centrale bank sorteert daarmee voor op een verwachte stijging van de inflatie door een belastingverhoging en de dreiging van meer Amerikaanse sancties tegen het land.

Het merendeel van de economen die de Russische centrale bank volgen, had verwacht dat de rente onveranderd zou blijven. Ook moet de rentestap de waarde van de Russische roebel ondersteunen. Die is dit jaar in waarde gedaald. De overheid is van plan de btw volgend jaar te gaan verhogen.

In september krikte de Russische centrale bank de rente voor het eerst in bijna vier jaar op.