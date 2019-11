Productiegroei industrie China zwakt af

En weer cijfers vergelijken met vorig jaar/het verleden.



Blijkbaar kunnen economen niet voorspellen wat de handelsvete doet en of 5,4 nu goed of slecht is.

Enige houvast is vorig jaar cijfers en dat is hun referentiekader.



Is 4,7 slecht of goed als wereldeconomie vertraagd is en wij allemaal het slachtoffer zijn van Trump's narcistisch gedrag.

(Laat de impeachment doorgaan, want de wereld zou beter zijn zonder Trump die al miljarden verbrand heeft en wereldeconomie heeft teruggezet naar 2008.)



4,7 is een gegeven dat vergeleken is met verleden en niet tegen het licht van wereldhandel an sich.