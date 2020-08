Industriële productie VS verder omhoog

Gepubliceerd op | Views: 657 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De industriële productie in de Verenigde Staten is in juli met 3 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde de Federal Reserve. Daarmee is de stijgende lijn van een maand eerder voortgezet, toen de sterkste maandelijkse productiestijging sinds 1959 werd behaald.

Economen hielden in doorsnee al rekening met een stijging met 3 procent op maandbasis. In juni nam de productie volgens een bijgesteld cijfer met 5,7 procent toe. Door fabriekssluitingen wegens het coronavirus had de Amerikaanse industrie in april een historische productiedaling. Sindsdien neemt de productie weer toe.

De bezettingsgraad in de industrie van de VS kwam in juli uit op 70,6 procent, tegen een herziene 68,5 procent in juni.