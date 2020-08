Damrak opent in het rood

Gepubliceerd op | Views: 962

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen. De aanhoudende impasse in de Verenigde Staten over de nieuwe stimuleringsmaatregelen voor de Amerikaanse economie zorgde voor enige terughoudendheid bij beleggers. Op het Damrak gaf beursintermediair Flow Traders een kijkje in de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent in de min op 565,32 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 805,13 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent.

Flow Traders daalde 0,3 procent bij de middelgrote bedrijven. De beursintermediair profiteerde in het tweede kwartaal opnieuw van verhoogde handelsvolumes door onrust op de financiële markten tijdens de coronacrisis. Wel was dat voordeel aanzienlijk minder groot dan in de eerste drie maanden van het jaar, toen de grote koersval in maart voor veel extra handelsbewegingen zorgde.