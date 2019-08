Pershing stapt in bij Berkshire Hathaway

Gepubliceerd op | Views: 455

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het in Amsterdam genoteerde Amerikaanse investeringsbedrijf Pershing Square heeft een belang genomen in Berkshire Hathaway, het investeringsfonds van investeerder Warren Buffett. Dat bleek uit bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC gedeponeerde documenten.

Pershing Square maakte vorige week bekend de investeringen in United Technologies en ADP van de hand te hebben gedaan. Daarbij kondigde het fonds van miljardair Bill Ackman al aan dat het ook een nieuwe investering had gedaan. Bij het halfjaarbericht zou het fonds daarover meer duidelijkheid geven.

Pershing heeft volgens de documenten ruim 3,5 miljoen aandelen Berkshire Hathaway gekocht. Die zijn volgens de slotkoers van woensdag goed voor een waarde van 686 miljoen dollar.