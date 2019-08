Shurgard ziet omzet groeien

Gepubliceerd op | Views: 185

BRUSSEL (AFN) - De internationale opslagverhuurder Shurgard Self Storage heeft zijn omzet in de eerste zes maanden van het jaar zien groeien. Er werden meer opslagruimten verhuurd, zo viel op te maken uit een handelsbericht van de onderneming.

In totaal zette Shurgard voor 118,7 miljoen euro aan opbrengsten in de boeken. Dat was een jaar eerder in dezelfde periode nog 117,8 miljoen euro. In Nederland dikte de vergelijkbare omzet aan tot 27 miljoen euro en ook in Frankrijk en Duitsland was sprake van groei. In het Verenigd Koninkrijk profiteerde Shurgard sterk van positieve wisselkoerseffecten, terwijl in België sprake was van krimp. In totaal was eind juni ruim 87 procent van de opslagruimten verhuurd.

Shurgard is genoteerd in Brussel. Het bedrijf heeft 231 zogenoemde self-storagecentra en ongeveer 1,2 miljoen netto verhuurbare vierkante meters in zeven landen. In Europa heeft Shurgard momenteel 150.000 klanten en zo'n 700 mensen in dienst.