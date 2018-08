'Wall Street begint sessie met winst'

Gepubliceerd op | Views: 426

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen dinsdag naar verwachting met kleine winsten aan de nieuwe handelssessie beginnen. Daarmee volgt Wall Street het voorbeeld van de beurzen wereldwijd, nadat de Turkse spanningen voor even aan de kant werden geschoven door beleggers. Elektronicamakers waaronder Apple staan in de belangstelling nu de Turkse president een boycot aankondigde op elektrische apparaten van Amerikaanse makelij.

De vraag is in hoeverre Amerikaanse elektronicafabrikanten echt last krijgen van de Turkse boycot. De Turkse markt is goed voor 82 miljoen consumenten, maar een boycot zou vrij eenvoudig te omzeilen zijn, menen kenners.

Tesla blijft in de aandacht staan. Topman Elon Musk heeft laten weten dat hij samenwerkt met de bank Goldman Sachs en investeringsmaatschappij Silver Lake Partners bij zijn plan om de fabrikant van elektrische auto's van de beurs te halen. Daarnaast heeft hij juridisch adviseurs klaarstaan om te helpen bij een mogelijke deal. Het bedrijf meldde verder dat een speciaal comité voor een beursexit in het leven is geroepen.

Home Depot

Doe-het-zelfketen Home Depot lijkt een positieve dag te krijgen dankzij beter dan verwachte cijfers en een verhoging van de winst- en omzetprognose voor het hele jaar. Ook de verkoper van auto-onderdelen Advance Auto Parts staat voor een hoger begin dankzij meevallende resultaten en een nieuw aandeleninkoopprogramma.

Coca-Cola heeft een belang gekocht in sportdrankjesmaker Bodyarmor om zo zijn activiteiten buiten suikerhoudende frisdrank te versterken. Basketbal-ster Kobe Bryant is een van de vroege investeerders in het merk.

Aandelenbeurzen

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS naar het op een na hoogste niveau ooit is gestegen. Verder bleven de Amerikaanse importprijzen in juli onveranderd, terwijl de exportprijzen daalden.

De aandelenbeurzen in New York sloten maandag met verliezen vanwege de Turkse crisis. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 25.187,70 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,4 procent tot 2821,93 punten. Technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent lager op 7819,71 punten.