Brunel profiteert van krapte arbeidsmarkt

Onderwerpen: arbeidsmarkt, detachering

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder Brunel verwacht dit jaar volop te zullen profiteren van de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Dit zal zich vertalen in een omzetgroei tot maximaal 925 miljoen euro en een brutowinst van minstens 32 miljoen en mogelijk 38 miljoen euro.

Het concern sloot het tweede kwartaal af met een 17 procent hogere omzet op 221,3 miljoen euro en wist anders dan in dezelfde periode een jaar eerder zwarte cijfers te schrijven. Het kwartaal werd afgesloten met een brutowinst van 4,1 miljoen euro, tegenover een min van 1,2 miljoen euro een jaar eerder. Topman Jilko Andringa wees in een toelichting op de gunstige economische omstandigheden in voor Brunel belangrijke markten zoals de olie- en gassector.

In alle regio's waar Brunel actief is, was sprake van groei. Volgens Andringa betalen eerdere investeringen zich uit. Het bedrijf stak eerder geld in het betreden van nieuwe markten en maakte kosten voor verdere digitalisering. Volgens de topman leveren nog niet alle initiatieven een volledige bijdrage aan de resultaten.