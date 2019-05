Nissan schrapt banen na tegenvallende cijfers

Gepubliceerd op | Views: 355

YOKOHAMA (AFN/BLOOMBERG) - Automaker Nissan gaat 4800 banen schrappen. Die reorganisatie volgt op teleurstellende cijfers van het Japanse bedrijf dat midden in een schandaal rond voormalig topman Carlos Ghosn zit. Daarom sneed het bedrijf ook in het dividend. Verder waren de verwachtingen voor het lopende boekjaar lager dan waar analisten op hadden gerekend.

Nissan is al enige tijd bezig om het lek weer boven te krijgen nadat de winst een dalende lijn inzette. Het bedrijf sloot al een aantal fabrieken en haalde zijn luxemerk Infiniti van de Europese markt af. De reorganisatie, die onder meer de winstmarge in de Verenigde Staten weer op peil moet krijgen, krijgt nu dus ook gevolgen voor het personeel.

De jaaromzet van Nissan daalde met 3,2 procent tot een kleine 11,6 biljoen yen, omgerekend zo'n 94 miljard euro. De nettowinst nam met meer dan de helft af tot 319,1 miljard yen.

Voor de dalende winsten werd de afgelopen tijd steeds gewezen naar verkeerde strategische keuzes door Ghosn. Voor het lopende financiële boekjaar gaat de automaker echter opnieuw uit van een lagere winst. Topman Hiroto Saikawa staat bovendien onder druk. Binnen Nissan is er een kamp dat zich afvraagt of hij de juiste man op de juiste plek is.