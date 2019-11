ABN AMRO duikelt op rood Damrak

Gepubliceerd op | Views: 541 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies de handel uitgegaan. ABN AMRO was de grootste daler in de hoofdindex na een tegenvallend handelsbericht. Elders in Europa was de stemming eveneens negatief door de handelsspanningen tussen China en de VS. Vooral teksten van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde met hogere tarieven als Peking zijn handtekening niet zet onder een akkoord, drukten het sentiment.

De AEX sloot 0,3 procent lager op 597,56 punten. Daarmee verdween de grens van 600 punten, die een dag eerder tussentijds voor het eerst sinds mei 2001 werd doorbroken, iets uit het zicht. De MidKap leverde 0,9 procent in tot 897,05 punten. Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,4 procent.

ABN AMRO verloor 3,8 procent. De bank zag de kwartaalwinst sterker dalen dan verwacht en denkt meer geld kwijt te zijn om aan alle regelgeving rond witwassen te voldoen. Sterkste stijger was maaltijdbestelsite Takeaway.com met een winst van 3,7 procent. Ook was er aandacht voor Unilever (plus 0,4 procent). President-commissaris Marijn Dekkers van de verzorgings- en voedingsmiddelenreus maakte bekend een stap terug te doen.

MidKap

In de MidKap stond bouwer BAM (min 3,8 procent) bij de sterkste dalers. BAM-baas Rob van Wingerden toonde zich niet tevreden met de woensdag onthulde kabinetsmaatregelen tegen de stikstofcrisis. Branchegenoot Heijmans verloor bij de kleinere fondsen 4,4 procent, ondanks een volgens kenners mooie opdracht in Berkel-Enschot en Tilburg.

Bij de kleinere bedrijven zag Kiadis Pharma bijna een derde aan beurswaarde verdampen. Het biotechnologiebedrijf staakt de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel en kreeg daarop meerdere adviesverlagingen aan de broek.

Londen

In Londen beleefde Tullow Oil (min 27,3 procent) zijn slechtste beursdag in jaren. Het Britse olieconcern verlaagde zijn productieverwachtingen voor dit jaar. Verder was er aandacht voor Royal Mail (plus 1,4 procent). Een rechter stak een stokje voor aangekondigde stakingen door personeel.

De euro was 1,1005 dollar waard tegen 1,1015 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 57,25 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,6 procent tot 62,46 dollar per vat.