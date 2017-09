Gepubliceerd op | Views: 905 | Onderwerpen: autoindustrie

AMSTERDAM (AFN) - TomTom heeft een goede deal gesloten met Daimler, dat de kaarten van het navigatiebedrijf gaat gebruiken in Mercedessen die in Noord-Amerika worden verkocht. Het is een belangrijke stap in die markt en geeft bovendien aan dat de markt vertrouwen heeft in de producten van TomTom. Dat schrijft analist Marc Zwartsenburg van ING in een commentaar.

Wel merkt de marktvorser op dat de opdracht dateert van voor de overname van concurrent HERE door Daimler, BMW en Audi. Het is de vraag of TomTom het contract in de huidige situatie ook had gekregen, en dus ook of de inkomsten die het oplevert blijvend zijn. De bijdrage aan de omzet zal volgens Zwartsenburg overigens vrij beperkt zijn.

ING blijft bij zijn koopadvies en hanteert een koersdoel van 15,50 euro. Het aandeel TomTom was woensdag na drie kwartier handel op het Damrak 9,14 euro waard, een verlies van 0,6 procent. De MidKap stond 0,2 procent lager.