Royal Delft rondt vastgoedinvestering af

DELFT (AFN) - Aardewerkproducent Royal Delft, voorheen Porceleyne Fles, heeft zijn miljoeneninvestering in vastgoed afgerond. De koop en levering van de bedrijfspanden is geregeld, meldt de beursgenoteerde onderneming. De bijbehorende appartementen worden, onder de opschortende voorwaarde dat deze conform de verwachtingen zijn, op een later moment geleverd.

Royal Delft kondigde in april aan diverse vastgoedobjecten te kopen van investeringsmaatschappij Boron, die gerund wordt door de familie Fentener van Vlissingen. In mei werd in een toelichting gezegd dat met de deal een bedrag van 7 miljoen euro gemoeid was.

Het bedrijf verwacht dat de investering zal leiden tot een stabiele geldstroom die moet bijdragen aan het in stand houden van de ambachtelijke productie van Delfts Blauw-aardewerk. Het jaarlijks rendement werd eerder dit jaar geraamd op ongeveer 6 procent.

,,Deze investering vormt een solide financiële basis voor onze kernactiviteiten en wij kijken uit naar de voortzetting van onze constructieve samenwerking met Boron'', aldus Royal Delft-topman Henk Schouten.