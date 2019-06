'Weinig beweging bij Trump en Xi'

Gepubliceerd op | Views: 481 | Onderwerpen: Donald Trump

WASHINGTON/PEKING (AFN/RTR) - De Verenigde Staten en China lijken nog niet warm te lopen voor een topontmoeting om de aanhoudende handelsstrijd tussen de economische grootmachten tot een einde te brengen. Bronnen in Peking en Washington verklaren dat er, met de G20-top in Japan voor de deur, nauwelijks voorbereidingen worden getroffen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft meermaals aangegeven dat hij zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de top op 28 en 29 juni wil ontmoeten. Hij heeft ook gezegd dat het verder verhogen van importtarieven op goederen van Chinese makelij van die ontmoeting afhangt.

China zegt op zijn beurt open te staan voor verdere gesprekken en ook liever geen handelsoorlog met de VS te willen voeren. Peking voegde daar wel aan toe dat het geen angst heeft voor een verdere escalatie van het conflict. De kans dat het in Japan tot een vergelijk zal komen, lijkt nihil. Kenners menen dat het heropenen van onderhandelingen het hoogst haalbare is waar de regeringsleiders mee thuis kunnen komen.