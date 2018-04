Nieuwe fase in onderzoek Galapagos

Gepubliceerd op | Views: 845 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Galapagos heeft het ontwerp bekendgemaakt van een wereldwijd Fase 3-programma voor het onderzoeken van GLPG1690 in patiënten met idiopatische longfibrose (IPF).

Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het programma is gebaseerd op de feedback van zowel de Amerikaanse als de Europese toezichthouder. Het zogenoemde Isabela Fase 3-programma is bedoeld ter ondersteuning van de New Drug Application (NDA)- en Market Authorization Application (MAA)-aanvragen in respectievelijk de VS en de EU.

Het programma zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar beginnen met de dosering. Isabela 1 en 2 zijn bedoeld als bevestigingsstudies en zullen samen 1500 IPF-patiënten opnemen.