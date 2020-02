AkzoNobel voorziet impact coronavirus op resultaten

Gepubliceerd op | Views: 1.558

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel verwacht dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus in China impact zal hebben op de resultaten. Die gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt tot het eerste kwartaal van dit jaar. Voor de rest van het jaar gaat de verffabrikant ervan uit dat de epidemie geen noemenswaardige invloed heeft op de resultaten, zegt topman Thierry Vanlancker in een interview met BloombergTV.

Veel bedrijven in China hielden op last van de overheid de deuren gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens Vanlancker is het nog onzeker of toeleveringsketens en transportbedrijven, waarvan AkzoNobel afhankelijk is, snel kunnen opstarten in China. Daarnaast is het nog onduidelijk of klanten van het verfconcern weer snel actief zijn.

China is volgens schattingen van analisten goed voor zo’n 14 procent van de verkopen van AkzoNobel. Het concern heeft er vijftien fabrieken en circa 5000 werknemers. Het merendeel daarvan start op dit moment op en zal volgens Vanlancker volgende week weer in bedrijf zijn, met uitzondering van de poedercoatingfabriek in Wuhan.

"Dat is goed nieuws", aldus Vanlancker. "Maar er hangt een beetje een wolk over wat de realiteit is." Het staat volgens hem buiten kijf dat het virus de eerstekwartaalcijfers beïnvloedt, maar hij denkt vooralsnog dat later in het jaar een inhaalslag wordt gemaakt.

Omzet

In het laatste kwartaal van vorig jaar zette AkzoNobel een 3 procent lagere omzet in de boeken van 2,2 miljard euro. Het concern wist weliswaar hogere prijzen te rekenen voor zijn verkochte verf en coatings, maar zag mede door de kwakkelende auto-industrie het volume verkochte verf teruglopen. Dankzij kostenbesparingen voerde het bedrijf achter merken als Flexa en Hammerite wel zijn winstgevendheid op.

Over heel 2019 hield AkzoNobel de omzet min of meer gelijk op 9,3 miljard euro. De nettowinst viel met 539 miljoen euro beduidend lager uit dan de 6,7 miljard euro in 2018. In dat jaar spekte de verkoop van AkzoNobels speciaalchemietak het nettoresultaat nog flink.