'Enorme investering Ahold Delhaize in VS'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Supermarktconcern Ahold Delhaize investeert de komende jaren 480 miljoen dollar om de leveringsketen voor zijn supermarkten aan de Amerikaanse oostkust volledig in eigen hand te krijgen. De investering in het moderniseren van de keten in de VS is enorm, aldus kenners van KBC Securities.

In drie jaar koopt Ahold Delhaize drie distributiecentra van een groothandelaar. Daarnaast gaat het concern twee volledig geautomatiseerde distributiecentra voor ingevroren voedingsmiddelen bouwen. Maar onder meer door de terugbetalingstijd van acht jaar is de investering logisch, zo stellen de kenners.

Jefferies (hold) noemt de investering van Ahold Delhaize zinnig en het verwachte rendement aantrekkelijk. Verder noemt Berenberg (sell) de stap "de juiste voor de langere termijn". KBC wijst er verder op dat Ahold Delhaize wel met stappen moest komen, na onder meer de aankoop van Whole Foods door Amazon en Jet.com door Walmart. Maar Berenberg wijst er juist op dat de investering van Ahold Delhaize geen antwoord geeft op de concurrenten.

Het advies op Ahold Delhaize bij KBC is overigens buy. Het aandeel stond omstreeks 09.10 uur 0,9 procent lager op 23,02 euro.