Velux koopt maker dakraamsystemen JET-Group

AMSTERDAM (AFN) - De Deense dakramenproducent Velux slaat zijn vleugels verder uit in de markt voor industriële dakraamsystemen. Het bedrijf maakte bekend JET-Group over te nemen van de Nederlandse investeerder Egeria. Financiële details van de overname werden niet gemeld.

Velux is één van 's werelds grootste dakramenproducenten. De overname van JET-Group, die volgens de Denen Europees marktleider zijn in industriële dakraamsystemen, past in de groeistrategie van de Velux en in de ambitie om de activiteiten in daglichtoplossingen voor de zogeheten utiliteitsbouw als scholen, kantoren en fabrieken, uit te breiden.

De overeenkomst is onder voorbehoud van goedkeuring door Duitse en Oostenrijkse mededingingsautoriteiten. Het hoofdkantoor van JET-Group zetelt in Hüllhorst. Verder heeft het bedrijf verkoopkantoren in elf Europese landen en zes productielocaties verdeeld over vier landen.