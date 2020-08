Europese beurzen met duidelijke winsten gesloten

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een forse winst gesloten. Ook elders in Europa kleurden de koersenborden groen, na hoopvolle geluiden dat er weer schot zit in onderhandelingen in Washington over economische stimuleringsmaatregelen. Ook reageerden beleggers op de claim van president Vladimir Poetin dat Rusland als eerste een vaccin tegen het coronavirus heeft ontwikkeld.

De AEX-index sloot 1,5 procent hoger op 565,56 punten. De MidKap won 1,7 procent op tot 811,54 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 2,4 procent.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin toonde zich optimistisch over een door zowel Democraten als Republikeinen gesteund stimuleringspakket dat 's werelds grootste economie moet stutten. Eerdere onderhandelingen over zo'n biljoenenpakket mondden uit in een patstelling.

Goudprijs

Onder andere de energiesector zat in de lift door hoop op een herstel in de vraag naar olie. Op de Europese beurzen wonnen olie- en gasconcerns Shell, BP en Total tot 4,1 procent. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 42,27 dollar en Brentolie won 0,5 procent tot 45,22 dollar.

Dat beleggers weer meer risico durven te nemen bleek uit de goudprijs, die als veilige haven in tijden van onzekerheid wordt gezien. De goudprijs lag weer ruim onder de 2000 dollar per troy ounce en zakte tot een prijs van 1945 dollar (-4,2 procent).

URW

Grote winnaar bij de Amsterdamse hoofdfondsen was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 8,4 procent. De financiële bedrijven ING, ABN AMRO en Aegon volgden met plussen van ruim 4 procent.

In de MidKap profiteerde bodemonderzoeker Fugro van een adviesverhoging door ABN AMRO en ging aan kop met een plus van 7,3 procent. TKH Group (min 3,5 procent) voelde de coronacrisis in zijn resultaten, maar wist mede dankzij lagere kosten de schade in de eerste jaarhelft enigszins beperkt te houden.

Zalando

In Frankfurt won Zalando 1,9 procent. De Duitse webwinkel had het afgelopen kwartaal veel meer klanten door de toename van onlinewinkelen in coronatijd.

De euro stond op 1,1779 dollar tegenover 1,1789 dollar een dag eerder.