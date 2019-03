'Huur logistiek vastgoed gaat omhoog'

Gepubliceerd op | Views: 598 | Onderwerpen: vastgoed

AMSTERDAM (AFN) - De logistieke vastgoedmarkt raakt in een stroomversnelling. De huren voor panden met grote opslagruimtes gaan dit jaar waarschijnlijk stijgen mede door de opkomst van e-commerce. Dat schrijft vastgoedadviseur Savills in een onderzoeksrapport.

Vorig jaar waren de huurprijzen in de logistieke vastgoedmarkt nog tamelijk stabiel wegens het ruime aanbod. In het lopende jaar kan het aantal nieuwe vastgoedontwikkelingen, met name bij gewilde locaties, de groeiende vraag niet meer bijbenen, voorspelt Savills. Dat komt vooral door de opkomst van onlinewinkels, die voor hun waren grote opslagruimtes nodig hebben.

Nederlanders besteden nog een relatief klein bedrag als ze online winkelen. Maar dit zal niet lang meer zo blijven, denkt de vastgoedadviseur. Dat biedt ruimte voor verdere groei van e-commerce en daarmee voor een toenemende vraag naar logistiek vastgoed.