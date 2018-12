FNV staat alleen met acties bij PostNL

quote: Mr_Baldy schreef op 10 dec 2018 om 10:35:

vele vergeten dat door totdoen van de vakbonden we voorheen een goed pensioen hadden en inflatie compensatie in het loon. als er een vakbonden waren geweest hadden de meeste hier met een baan voor een hongloontje gewerkt dus vergeet dit niet. Dat de kracht van de vakbonden de laatste jaren is afgenomen kan je gelijk zien aan allen omstandigheden, top verrijkt zich over de rug van de arbeider. en ja ik baal ook dat Postnl aandeel onderdruk staat, maar de rek bij vele medewerkers en jaren lang geen salaris verhoging en alleen maar versobering is niet echt goed voor de toekomst. als een bedrijf niet instaat is zijn werknemers eerlijk te betalen dan heeft het in mijn ogen geen bestaans recht.

Oei, ik dacht ik meng me niet in de discussie maar deze post is wat mij betreft wel erg gekleurd en suggestief.PostNL is nou net degene die wel inflatie compensatie biedt. Maar door de oplopende kosten bij PostNL wordt PostNL in toenemende mate zwakker tov de concurrentie. Concurrentie verdient gewoonweg meer omdat ze lagere personeels kosten heeft.Blijkbaar zijn er dus voldoende (vaak jonge) mensen die beseffen dat er een max zit aan wat er betaald wordt voor bepaalde banen.Je kunt als werknemers een bedrijf naar de knoppen helpen als je arbeidsvoorwaarden afdwingt die PostNL naar een kostenniveau brengt die niet meer concurrerend is.Helaas voor sommigen, maar de wereld verandert en goudomrande arbeidsvoorwaarden worden pijnlijk blootgelegd door de concurrentie. Het vreet een organisatie van binnenuit op. Totdat ze failliet gaat.FNV is een soort 50+ partij onder de vakbonden. Ze komen alleen maar op voor de mensen die juist al heel lang geprofiteerd hebben van bijzonder goede arbeidsvoorwaarden. Voorbeeld ook in de pensioen discussie, het interesseert ze niet dat de eis die ze neerleggen uiteindelijk door een jongere generatie moet worden betaald, want iemand moet het betalen.Zelfde geldt nu in deze discussie. Zeer populistische stellingname, bijzonder hoge eisen terwijl PostNL al als beste betaalt in de branche.De concurrentie heeft deze muitende groep niet. Je kunt dus simpel zien aankomen dat de concurrentie positie van PostNL nog verder wordt uitgehold en daarmee het bedrijf naar de afgrond brengt.Dit heb je in retail ook gezien. Personeelskosten zijn daar ook grote kostenpost. De bedrijven die "vast zaten met veel oudere werknemers" werden extra zwaar getroffen tijdens de crisis omdat ze een veel hogere kostenratio hadden vanwege de goudomrande contracten van de ouderen. Deze partijen zijn omgevallen. Bijvoorbeeld V&D, want die hadden veel oudere werknemers in dienst met relatief hoge inkomens. En als de marges dun zijn, ruikt concurrentie bloed. Je kunt het spel niet winnen als je kosten ratio significant hoger is.Maw, de FNV probeert voor haar 50+ achterban nu snel extra geld eruit te halen en het interesseert ze niet dat ze de rest achter laten met een bedrijf dat mogelijk failliet gaat.FNV is geen vakbond voor iedereen, maar een club 50+-ers die voor zichzelf het meeste eruit willen halen. Ten koste van de jongeren, die betalen de rekening.Het verbaast me dat er niet veel vaker artikelen worden geschreven in media dat we momenteel niet alleen politieke kleur discussies hebben hebben maar ook een grote oud vs jong issue hebben.En het gaat allemaal om de grote dikke ikke ikke show. Want boehoe, wat ben ik toch een slachtoffer.Weet je wat, we doen gewoon een geel hesje aan en demontreren tegen, tja tegen wat eigenlijk ... ach maakt niet uit, gewoon tegen alles en vooral voor feit dat ik groot slachtoffer ben.Wat een klote maatschappij leven we ...PS; tav PostNL, ik denk dat het wel zal overwaaien, maar doet wel pijn om een dergelijk mooi bedrijf zo aan afgrond te zien staan mede veroorzaakt door haar eigen personeel.