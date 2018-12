Nieuwe topman voor Gilead

Gepubliceerd op | Views: 1.083

FOSTER CITY (AFN) - Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Gilead Sciences heeft in Daniel O'Day een nieuwe voorzitter en topman gevonden. De bestuurder begint effectief begin maart aan zijn nieuwe baan, zo bleek maandag.

O'Day is de opvolger van John F. Milligan, die sinds 2016 aan het roer van de onderneming stond en eind juli bekendmaakte te vertrekken. Die stap, samen met voorzitter John Martin die ook zijn vertrek aankondigde, kwam destijds als een grote verrassing.

O'Day komt over van Roche, waar hij momenteel leiding geeft aan Roche Pharmaceuticals. Hij wordt gezien als een veteraan in de sector, met een carrière van meer dan dertig jaar bij Roche. In de periode tussen januari en maart heeft Gilead, een partner van het Nederlandse biotechnologiebedrijf Galapagos, Gregg Alton aangesteld als interimbaas.