'Lagere kwartaalwinst voor ABN AMRO'

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft in het derde kwartaal waarschijnlijk weer een nettowinst in de boeken gezet, al ligt die door coronacrisis naar verwachting wel een stuk lager dan een jaar terug. Dat is de gemiddelde voorspelling van analisten die de bank zelf heeft gepolst. Het financiële concern, dat woensdag voorbeurs met zijn resultaten naar buiten komt, draaide in het tweede kwartaal nog verlies.

De analisten rekenen op een winst van 111 miljoen euro, toont de consensus. Vorig jaar sloot ABN AMRO het derde kwartaal nog met een nettowinst van 558 miljoen euro. De kenners ramen verder dat de baten bij ABN AMRO in de periode opliepen, van afgerond 2,1 miljard tot ruim 2,2 miljard euro. Daarbij zijn de nettorentebaten waarschijnlijk uitgekomen op zo'n 1,5 miljard euro. Dat laatste is wel wat lager dan een jaar terug. In het tweede kwartaal van dit jaar was ABN AMRO onder druk van de coronacrisis nog in de rode cijfers gedoken, net als in het eerste kwartaal.

ABN AMRO moest april, mei en juni in totaal 703 miljoen euro apart zetten voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. Daarbij moest de bank een forse voorziening nemen vanwege het fraudeschandaal bij de Duitse betalingsdienstverlener Wirecard. In het derde kwartaal hoefde er waarschijnlijk minder geld naar de stroppenpot. Analisten gaan in doorsnee uit van een bedrag van 508 miljoen euro aan voorzieningen.

Terug te trekken

Het concern greep in augustus nog hard in bij zijn zakenbank. ABN AMRO kondigde aan zich met zijn grootzakelijke tak terug te trekken uit activiteiten buiten Europa. In de reorganisatie die wordt uitgesmeerd over drie tot vier jaar verdwijnen ongeveer 800 banen, waarvan 150 in Nederland. Ook werd bekend dat ABN AMRO stopt met onlinedochter Moneyou. Volgens de bank is het door de lage rentes van de laatste tijd niet meer mogelijk voor Moneyou om zich te onderscheiden met een aantrekkelijke spaarrente, vandaar dat de stekker uit de activiteiten is getrokken.

Mogelijk laat ABN AMRO bij de publicatie van de kwartaalcijfers ook al iets los over de nieuwe strategie van de bank, waar al een tijdje aan wordt gewerkt. Het concern praat daarover later deze maand zijn beleggers bij op een speciale beleggersdag. ABN AMRO kon onlangs al zeggen dat er "duidelijke keuzes" gemaakt gaan worden. De zogeheten Investor Update van 30 november wordt online gehouden. In de presentatie aan beleggers zal onder meer worden ingegaan op de efficiëntie van de bedrijfsprocessen en de financiële doelstellingen en kapitaalpositie van de bank.

Intussen is het Openbaar Ministerie (OM) nog altijd bezig met haar onderzoek naar mogelijke overtredingen wat betreft het tegengaan van witwassen. Mogelijk levert die kwestie ABN AMRO nog een flinke boete op. De Telegraaf schreef vorige maand op basis van bronnen dat Justitie het onderzoek bijna afgerond zou hebben. Hierdoor konden de onderhandelingen over een schikking met de bank van start gaan. Onduidelijk was volgens de krant nog of het OM naast een schikking ook (ex-)bestuurders gaat vervolgen. Analisten vermoedden dat de schikking voor ABN AMRO op ongeveer 400 miljoen euro zal uitkomen.