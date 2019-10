Ontmoeting Trump met vicepremier China

Gepubliceerd op | Views: 1.495 | Onderwerpen: China, Donald Trump

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een ontmoeting met de Chinese vicepremier Liu He in het Witte Huis om over het slepende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten te praten. Dat meldde Trump in een tweet.

"Een grote dag van onderhandelingen met China. Zij willen een deal sluiten, maar wil ik dat wel?", schrijft Trump op Twitter.

Een delegatie onder leiding van de vicepremier is donderdag in Washington aangekomen voor overleg met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer. Het is voor het eerst sinds juli dat de VS en China weer op hoog niveau praten over het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten.