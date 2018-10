Altice koopt lokaal tv-netwerk Lyon

Gepubliceerd op | Views: 416

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Altice Europe neemt het Franse televisienetwerk Télé Lyon Metropole (TVM) over. De tv-zenders in de regio Lyon die bij TVM horen moeten opgaan in het nieuwe tv-kanaal BFM, zo laat Altice weten in een verklaring.

Financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt. De overname moet voor het einde van het jaar worden afgerond. De Franse telecom- en kabelsector maakt zich op voor een ronde van consolidatie. Sommige marktpartijen zoeken groei buiten de sector om op die manier sterker te staan in een eventuele overnamestrijd.