Productie Franse industrie veert op na versoepelingen

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De productie van de Franse industrie steeg in mei sterk nadat de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus versoepeld werden en veel fabrieken weer hun deuren openden. Volgens het Franse statistiekbureau nam de industriële productie die maand toe met bijna 20 procent vergeleken met april. Dat was meer dan waar economen in doorsnee op rekenden. Ook de Duitse en Spaanse industrie lieten in mei herstel zien, bleek eerder al.

In april en maart ging de Franse industriële productie nog hard omlaag. Met name in april was de neergang fors, met een krimp van 20 procent op maandbasis. In die maand piekten de strikte quarantainemaatregelen die de Franse industrie, bijvoorbeeld autofabrieken, voor een groot deel stillegden.

Gekeken op sectorniveau veerden met name de bouwactiviteiten in Frankrijk sterk op. De productie daar groeide met bijna 120 procent ten opzichte van een maand eerder. De industriële productie, exclusief bouw en energie, steeg met 22 procent. De energieproductie nam toe met 9,2 procent.