Unilever neemt huidverzorgingsmerk Tatcha over

ROTTERDAM (AFN) - Unilever neemt het huidverzorgingsmerk Tatcha over, zonder daarbij financiële details te vermelden. Tatcha is een merk dat is gebaseerd op Japanse schoonheidsrituelen.

De overname moet in het derde kwartaal van dit jaar afgerond worden. Tatcha werd in 2009 in San Francisco opgericht door Victoria Tsai, met een innovatiecentrum in Japan, genaamd het Tatcha Institute. Het merk wordt hoofdzakelijk verspreid via exclusievere retailers, voornamelijk in de Verenigde Staten en heeft volgens Unilever een uitstekende aanwezigheid op sociale media en digitaal.

Het is de bedoeling dat Tatcha onder de vleugels van Unilever wereldwijd gaat groeien.