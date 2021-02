'ABN AMRO meldt waarschijnlijk eerste jaarverlies sinds 2010'

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft afgelopen jaar waarschijnlijk voor het eerst in een decennium weer een jaar met verlies afgesloten. Analisten gaan er in doorsnee vanuit dat het financiële concern woensdag rode jaarcijfers zal presenteren.

Door de coronacrisis en de lage rente staat het verdienmodel behoorlijk onder druk. Net als andere banken heeft ABN AMRO afgelopen jaar veel geld apart moeten zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Intussen is het Openbaar Ministerie (OM) nog altijd bezig met haar onderzoek naar mogelijke overtredingen wat betreft het tegengaan van witwassen. Mogelijk levert die kwestie nog een flinke boete op, maar daarvoor heeft de bank nog geen voorziening opgenomen.

ABN AMRO kondigde afgelopen jaar ook flinke ingrepen aan. In augustus werd bekend dat er bij de zakenbank ongeveer achthonderd banen verdwijnen. Bij de onthulling van de nieuwe strategie in december meldde topman Robert Swaak nog veel ingrijpendere maatregelen om kosten te besparen. ABN AMRO wil de komende jaren tot 15 procent van de banen schrappen, oftewel zo'n 2700 arbeidsplaatsen.

De laatste keer dat ABN AMRO een jaar met nettoverlies afsloot was in 2010. Toen kwam de bank onder de streep 414 miljoen euro tekort. ABN AMRO, dat tijdens de financiële crisis van 2008 was genationaliseerd door de Nederlandse overheid, had destijds nog te maken met veel extra kosten vanwege de integratie van Fortis Bank Nederland.