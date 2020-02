'AEX begint vlak aan drukke cijferweek'

Gepubliceerd op | Views: 2.158

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal maandag naar verwachting vrijwel vlak openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te beginnen. Beleggers maken zich op voor een drukke cijferweek. Grote bedrijven als Randstad, ABN AMRO, Ahold Delhaize, Heineken, AkzoNobel, DSM, NN Group en Aegon komen later deze week met resultaten. Daarnaast houden de financiële markten de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in de gaten.

Het dodental door het coronavirus is inmiddels gestegen tot 910 mensen en het aantal besmettingen is opgelopen naar meer dan 40.000. Het virus heeft daarmee meer mensenlevens geëist dan het SARS-virus in 2002 en 2003. In China zouden de fabrieken maandag weer opengaan na de verlengde vakantieperiode om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, maar veel fabrieken zullen naar verwachting langer dicht blijven.

De Amerikaanse Federal Reserve waarschuwde vrijdag dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus in China een nieuw risico vormt voor de Amerikaanse economie. Maatregelen tegen verdere verspreiding, zoals reisbeperkingen en fabriekssluitingen, zetten volgens de Fed een behoorlijke rem op de economie van het Aziatische land. Dat effect sijpelt mogelijk ook door naar de Verenigde Staten.

KLM

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM kwam met vervoerscijfers. KLM vervoerde in januari 2,6 miljoen passagiers. Dat was een stijging van 3,7 procent op jaarbasis. KLM-baas Pieter Elbers spreekt van een goed begin van het nieuwe jaar, maar waarschuwt dat de gevolgen van het nieuwe coronavirus nog niet in de cijfers te zien zijn. KLM vliegt al enige tijd niet meer op China en dat blijft zeker tot half maart zo.

Shell heeft een deal getekend met Qatargas voor de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan Koeweit. Financiële details werden niet vermeld. Het gaat om een langjarige overeenkomst waarbij vanaf 2020 jaarlijks 1 miljoen ton lng wordt geleverd aan Koeweit.

AXA

In Parijs staat AXA in de schijnwerpers. Het Oostenrijkse verzekeringsconcern Uniqa neemt van de Franse verzekeraar voor ruim 1 miljard euro de activiteiten over in Polen, Tsjechië en Slowakije. Het gaat volgens meldingen van het Duitse Handelsblatt om de grootste aanschaf die Uniqa ooit heeft gedaan.

De Europese beurzen sloten vrijdag lager. De AEX-index daalde 0,4 procent tot 616,46 punten en de MidKap zakte 1 procent tot 955,43 punten. Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,5 procent. Ook Wall Street ging met verlies het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent in de min op 29.102,51 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq gaven 0,5 procent prijs.

De euro was 1,0952 dollar waard tegen 1,0950 op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 50,39 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 54,58 dollar per vat.