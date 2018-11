Gepubliceerd op | Views: 949 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De risico's rond de winstgevendheid van staalconcern ArcelorMittal zijn inmiddels ingeprijsd in de aandelenkoers. Dat schrijft de Zwitserse bank UBS die zijn advies voor ArcelorMittal verhoogt van sell naar neutral. Het koersdoel gaat van 25 euro naar 24 euro.

UBS wijst erop dat de koers van het staalbedrijf sinds juni met 25 procent is gedaald. De balans tussen risico en rendement is nu verbeterd. Het aandeel kwam onder druk te staan door zorgen over de handelsspanningen, overcapaciteit, een zwakkere vraag en hogere importen in Europa.

Wel blijven de kapitaalinvesteringen een bron van zorg, aldus UBS. Ook denkt de bank dat ArcelorMittal een hoge prijs betaalt voor de overname van de failliete Indiase branchegenoot Essar Steel.

ArcelorMittal noteerde vrijdag omstreeks 12.40 uur een min van 3 procent op 22,11 euro. Daarmee was het aandeel een van de sterkste dalers in de AEX-index.